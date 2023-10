Incidente Sicignano-Potenza: ecco gli ultimi aggiornamenti

A causa di un incidente avvenuto lungo il Raccordo Autostradale Scalo Sicignano-Potenza, la carreggiata in direzione Salerno è stata temporaneamente chiusa al transito.

Il sinistro, avvenuto al km 36,000, ha coinvolto due veicoli e ha causato il ferimento di una persona.

Per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti, il traffico veicolare in direzione Salerno è stato deviato verso lo svincolo per Tito, sulla SS94 “Del Varco Di Pietrastretta“.

Sul posto presenti le squadre di Anas, le Forze dell’Ordine e il personale del 118.

Attualmente la carreggiata in direzione Salerno è stata riaperta al transito.a

