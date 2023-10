Potenza: lavoratori ex TIS e RMI lucani pronti a far sentire la propria voce in questo appuntamento! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa della coordinatrice regionale USB Basilicata, Rosalba Guglielmi, con il quale viene richiesto un incontro con i rappresentanti di Forza Italia da parte degli ex TIS e RMI lucani.

Ecco nei dettagli la richiesta:

“I rappresentanti più di spicco di Forza Italia si riuniscono intorno al presidente Bardi in una due giorni Lucana il 7 Ottobre a Matera e Domenica 8 a Potenza per presentare il loro programma “la Basilicata nel futuro”.

1800 persone in lotta da anni aspettano di conoscere il loro futuro.

Un futuro in cui le responsabilità della classe dirigente di questo partito sono pesanti e caratterizzate anche dall’incuria in cui sono cadute le loro richieste di intervento.

Cominciando dalla sparizione del presidente Bardi rispetto alla verifica di soluzioni possibili da lui stesso rappresentate nella riunione dell’11 Gennaio scorso alla senatrice Casellati, capogruppo regionale di Forza Italia e che grazie al voto dei lucani riveste il suo ruolo all’interno del parlamento e del governo italiano, destinataria di richieste di incontro insieme a tutti i parlamentari lucani.

A differenza di quanto successo da parte dei parlamentari calabresi capaci di creare normative ad hoc per i tirocinanti calabresi provenienti dalla mobilità in deroga il caso degli ex TIS e RMI lucani non è mai stato preso in considerazione per chiedere, come richiesto, che il periodo di lavoro comunque espletato presso i comuni, a prescindere dalla denominazione di turno, sia rapportato al lavoro subordinato per il riconoscimento del triennio di anzianità utile al processo di stabilizzazione o comunque alla possibilità di accedere a contratti a tempo determinato per conseguire lo stesso obbiettivo.

Crediamo che in occasione dei due appuntamenti lucani i parlamentari presenti oltre che il presidente Bard non possano negare l’opportunità ad una delegazione dei lavoratori interessati e alla nostra O.S. di rappresentare le proprie richieste di una giusta stabilizzazione e occupazione e denunciare per l’ennesima volta l’utilizzo di questi lavoratori in attività in cui non vengono garantiti dei diritti fondamentali come la malattia e la maternità .

Intanto si invitano tutti i lavoratori interessati a partecipare ai due appuntamenti e di fare sentire la loro voce”.a

