Incidente sulla Potenza-Melfi: ecco gli ultimi aggiornamenti

Lungo la strada statale 658 “Potenza-Melfi” è provvisoriamente chiuso – in entrambe le direzioni – un tratto in corrispondenza del km 24,800, a causa di un incidente.

Così fa sapere Anas spiegando l’accaduto:

“Il sinistro autonomo ha coinvolto un mezzo pesante.

Il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo.

Per permettere le operazioni di recupero di quest’ultimo, attualmente la circolazione è deviata in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in loco e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile”.