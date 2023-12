Le ragazze della PM Gruppo Macchia Potenza, dopo il pesante ko, pronte a tornare in campo! In bocca al lupo

La PM Gruppo Macchia Potenza ritorna a giocare tra le mura amiche della Palestra “Caizzo” di Potenza, sabato 2 dicembre alle 18 le potentine ospitano la Citymoda Amatori Bari.

Di Camillo e compagne sono reduci dal pesante ko esterno sul campo del Corato in cui le rossoblù hanno ceduto il passo per 3-0 facendo vedere sempre e comunque qualcosa di positivo ma senza incidere.

Sottolinea coach Stefano Zangheri alla vigilia:

“E’ una partita difficilissima per noi.

La Cityoda è prima in classifica e gioca bene, sarà una partita molto difficile; non ci sono partite impossibili ma anche sabato a Corato ci sono stati momenti in cui abbiamo giocato molto bene, con ordine e precisione, e momenti in cui quando andiamo in difficoltà non riusciamo ad uscire dal trend negativo”.

Il tecnico rossoblù indica la rotta da seguire:

“Dobbiamo risolvere questo problema perché difficilmente subiamo un solo punto, ne seguono più di uno e alla fine si scava il solco con l’avversario che ci costringe a rincorrere; dobbiamo invertire questo trend negativo crescendo da questo punto di vista”.

Come sempre però c’è fiducia nel lavoro svolto settimanalmente:

“Sarà una battaglia, giocheremo in casa e dobbiamo assolutamente fare punti, la classifica per noi è abbastanza negativa, è vero che c’è tempo per recuperare ma dobbiamo iniziare a fare subito punti a partire da sabato”.