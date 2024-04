Indotto Melfi: “Al fianco dei sindacati che giustamente chiedono rassicurazioni per tutti i lavoratori”. Le parole di Bardi

“Voglio ringraziare il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per la volontà di realizzare un piano di incentivi per l’innovazione e un piano di incentivi per l’auto.

Il primo incontro dedicato a Melfi che oggi non ha visto oggi la partecipazione di Stellantis per la policy aziendale legata al periodo di campagna elettorale, ha visto il ministro Urso ribadire la volontà di almeno un milione di veicoli prodotti nel nostro Paese e il Gruppo intenzionato a produrre cinque nuovi modelli nel sito di Melfi.

Saremo al fianco dei sindacati che giustamente chiedono rassicurazioni per tutti i lavoratori dell’indotto.

Sappiamo bene che è una trattativa complessa perché Stellantis agisce in regime di monopolio.

A meno di ripensamenti dell’Europa, al momento il piano industriale è indirizzato all’elettrico e nell’incertezza sugli scenari futuri ad oggi la Regione è fortemente impegnata nel mettere in atto più iniziative possibili per far sì che i lavoratori che perdono il lavoro ne possano trovarne un altro.

Al via dal 16 aprile prossimo, le candidature per nuove iniziative imprenditoriali.

Siamo all’inizio di un percorso, perché a metà giugno avremo maggiore contezza circa l’efficacia delle risorse messe a disposizione, 20 milioni, per attrarre nuovi investimenti“.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Vito Bardi, candidato alle prossime regionali.