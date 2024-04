Potenza: un itinerario tra salute, sport e cultura accessibile a tutti alla scoperta di queste bellezze. Ecco come partecipare

Dopo l’entusiasmante primo tour per le vie del centro storico, ecco il secondo Urban Trekking organizzato a Potenza città “porta” dell’Appennino lucano. Un itinerario tra salute, sport e cultura accessibile a tutti.

Info

1. Ore 9.00 raduno piazzale antistante chiesa San Rocco. Area parcheggio alle spalle della Chiesa (ex campetto). Partenza ore 9.15, tempo di percorrenza h 1.06 (escluse soste) Km. 4,4. Passo moderato, pendenza media.

2. Partecipazione gratuita, adesioni entro venerdì 5 Aprile.

a. Scrivere mail a appenninosmart@gmail.com allegando liberatoria.

Percorso

1. Partenza Borgo San Rocco, Via Cavour, via Sicilia, Piazzale d’Istria, Via Volontari del Sangue, via Lombardia, Via Lazio, Via Ciccotti, Via Caserma Lucania, Disc.sa San Gerardo, Via Carlo Bo, Via R. Acerenza, Via Sinni, Borgo San Rocco (arrivo).

1 Punti di interesse lungo il percorso: Chiesa di San Rocco, Villa di Santa Maria (già orto botanico-sosta), Parco Baden Powell (ginnastica dolce-sosta), Polo Bibliotecario Nazionale, Istituto Principe di Piemonte, Museo Provinciale, Pinacoteca Provinciale (sosta), Chiesa di Santa Maria del Sepolcro, Caserma Militare, Ex Ospizio di Mendicità attuale sede Istituto Scienze religiose (sosta). Ciceroni lungo il percorso per annotazioni storiche.

ATTREZZATURE

Equipaggiamento da Trekking o sportivo.

1. L’organizzazione fornirà casacche colorate per sicurezza stradale che andranno restituite a fine percorso.