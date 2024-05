La Fanfara della Polizia di Stato a Potenza ed Avigliano: nel capoluogo sarà possibile ammirare anche la nuova Lamborghini Urus Performante. Ecco i dettagli

Domenica 12 maggio 2024, la Fanfara della Polizia di Stato sarà in questa provincia per esibirsi in concerto come da programma di seguito indicato.

ore 10.45 – Avigliano – P.zza E. Gianturco;

ore 19.30 – Potenza – Teatro comunale “F. Stabile”.

Ad Avigliano l’esibizione musicale è stata organizzata dalla locale Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai nell’ambito dei festeggiamenti per la ricorrenza del 150° Anniversario della fondazione della predetta Associazione.

A Potenza, invece, il concerto, organizzato dall’Amministrazione Comunale, è stato inserito nel calendario degli eventi del Maggio potentino e coincide con la riapertura del Teatro comunale “F. Stabile” dopo una chiusura dovuta a lavori di restauro.

Alla manifestazione interverranno i massimi vertici istituzionali civili e militari.

Nell’adiacente P.zza M. Pagano a partire dalla ore 17.30, sarà presente il “Camper Azzurro” dotato di apparecchiature in uso alla Polizia Stradale, come l’etilometro, il precursore, l’autovelox.

Sarà possibile ammirare anche la nuova Lamborghini Urus Performante, allestita per il trasporto organi e per i servizi speciali della predetta Specialità della Polizia di Stato.

Di seguito le locandine con i dettagli.