Potenza: al campo scuola “Donato Sabia” i campionati italiani dei 10000 metri! I dettagli

Il campo scuola intitolato al grande Donato Sabia, a Potenza, ospiterà nel pomeriggio di domenica 12 maggio 2024, dalle ore 16:15 con ingresso libero, i Campionati italiani dei 10.000 metri che assegnano i titoli assoluti, promesse e juniores.

Venticinque giri di pista con diversi atleti azzurri che possono mettersi in luce agli Europei di Roma del 7/12 giugno prossimi.

Al maschile il protagonista più atteso è il campione in carica, vincitore delle ultime due edizioni di Brescia, Pietro Riva (Fiamme Oro).

Quinto nell’ultimo Campionato Europeo a Monaco di Baviera nei 10.000 con il primato personale di 27:50.51, il piemontese ha l’opportunità di completare il tris di vittorie tricolori consecutive, sulla distanza in cui in questa stagione si è già espresso in 27:55.19 in California a metà marzo.

Chi proverà a insidiarlo è il secondo classificato della passata edizione, il pugliese Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre) che due mesi fa ha festeggiato il suo primo titolo italiano assoluto nel cross a Cassino.

Entrambi, negli ultimi tempi, si sono anche ben distinti nella mezza maratona, centrando lo standard per gli Europei di Roma, Riva con 59:41 a Valencia nell’ottobre scorso, Selvarolo con 1h00:32 a Ravenna in novembre.

Confermato anche il vincitore della maratona di Torino 2022 e Reggio Emilia 2023 Giuseppe Gerratana (Aeronautica).

Tra gli iscritti Marouan Razine (Esercito) e Nadir Cavagna (Fiamme Azzurre).

Tra le donne, l’attenzione è soprattutto su Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino) e Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior), medaglie d’argento nelle ultime due edizioni degli Europei U23 nei 10.000 metri.

Arnaudo riparte dal secondo posto di un anno fa, Nestola dal successo tricolore della categoria under 23.

Da seguire anche l’azzurra degli EuroCross di Bruxelles Valentina Gemetto (Dk Runners Milano) e Gaia Colli (Carabinieri).

Di seguito la locandina con i dettagli.