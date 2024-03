L’Academy Basket Potenza non può sbagliare l’appuntamento con la vittoria nel penultimo match interno della stagione. In bocca al lupo!

Si gioca in anticipo di sabato, con palla a due alle ore 18.30 al PalaPergola, il derby lucano di ritorno valido per l’11^ giornata del campionato di C Unica.

A tre giornate dal termine della stagione regolare e con ancora tanti scontri diretti a coinvolgere le concorrenti, l’Academy non può sbagliare l’appuntamento con la vittoria nel penultimo match interno della stagione, a patto di non sottovalutare una partita che già all’andata non ha nascosto le sue insidie.

Ad Avigliano – campo di gioco della University – finì 78-68 una partita che Lazar Labovic e compagni seppero controllare sin dall’intervallo (47-32), senza tuttavia riuscire mai ad allungare in via definitiva anche per merito della generosa prestazione avversaria.

L’ala di origini montenegrine è uno degli ex come coach Miriello, che nella stagione 2020/21 visse sull’altra sponda la doppia sfida del breve allora campionato di D e presenta così l’impegno di domani:

“Entriamo nelle ultime tre partite della stagione regolare, sapendo che hanno un peso specifico notevole per la definizione della classifica in vista dei playoff, non potendo permetterci di sottovalutare alcun aspetto.

Il derby è sempre una partita speciale, vogliamo dare il massimo per riprendere il discorso con la vittoria ma sappiamo che ci vorrà la massima concentrazione e determinazione.

Giochiamo in casa e il pubblico come sempre ci darà una mano”.

Nelle fila della University ha esordito in ultimo l’esperto Pietro Iarriccio (classe ’79) autore di nove punti contro Sant’Antimo, ma le insidie principali arrivano sempre dall’atipicità del lungo Cheik Thouba Diop (15.6 di media), atletico ma capace di colpire anche dall’arco e dell’esterno Marko Jancic, sopraggiunto nelle prime settimane del 2024 ed autore, fino a questo momento, di oltre 24 punti per gara.

Si gioca alle 18.30, con ingresso gratuito, agli ordini dei signori Argenio di Mercogliano e Gensini di Cercola.