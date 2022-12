L’Academy Basket Potenza pronta a dare il tutto per tutto contro la Polisportiva Portici 2000! In bocca al lupo

Otto vittorie in altrettante partite, unica squadra imbattuta e miglior attacco del campionato.

Si presenta così la Polisportiva Portici 2000 ospite domani dell’Academy al PalaPergola (palla a due alle ore 18.00) nella gara valida per la 9^ giornata di andata del campionato di C Silver.

Affidata in estate alle sapienti mani di coach Massimo Massaro, la società campana ha inserito tre validi elementi provenienti da categoria superiori, quali gli esterni Pasquale Greco (16.5 punti per gara, lo scorso anno con la Juve Caserta) e Luca Sabellico (12.9), il lungo Andrea Abete (14.0 di media) – questi ultimi entrambi sull’altra sponda di Caserta con la New Basket – nell’intelaiatura di un roster che già dodici mesi fa aveva centrato la qualificazione alla Poule Promozione e successivamente ai playoff, uscendo ai quarti contro Mondragone.

Accreditata fin da subito come tra gli organici meglio costruiti in sede di campagna acquisti, la Growatt ha tenuto fede alle attese, confermando sui campi di Ischia, Sporting Portici e Napoli Academy il bottino pieno centrato nei cinque incontri casalinghi finora disputati.

Comincia con un impegno duro, quindi, la settimana da tre partite che vedrà l’Academy poi recarsi a Secondigliano giovedì nel turno infrasettimanale per poi ricevere domenica alle 20.30 al PalaPergola lo Sporting Portici, nel tentativo di riprendere una marcia che si è interrotta nelle ultime due difficili trasferte di Mugnano e Caiazzo, dove i padroni di casa hanno potuto allungare soprattutto dopo l’intervallo.

Priva ormai per la stagione di Peppe Pace (sarà operato giovedì al ginocchio) e ancora a lungo anche del giovane Alessandro Vece, la squadra di Vincenzo Bochicchio è chiamata a moltiplicare gli sforzi per provare a centrare una vittoria di prestigio che ridia soprattutto morale e rilanci poi la classifica di una formazione giovane e che dovrà crescere probabilmente più in fretta del previsto per continuare a recitare un ruolo da protagonista in questo campionato.

Alla vigilia della gara di domani la presentazione della sfida è affidata alla guardia potentina Raffaele Califano:

”Portici 2000 è la squadra capolista imbattuta del campionato e noi non siamo nel nostro miglior momento, il che rende la partita di domani come probabilmente la più difficile tra quelle finora disputate.

Ciò non toglie che daremo il massimo, abbiamo aumentato l’intensità durante gli allenamenti e contiamo certamente di fare meglio di quanto fatto vedere nelle ultime due sfide esterne”.

Palla a due al PalaPergola alle ore 18.00 con ingresso gratuito agli ordini dei signori Del Gaudio di Massa di Somma (Napoli) e Argenio di Mercogliano (Avellino).a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)