L’Onorevole Roberto Speranza a Potenza: “inizio il nuovo anno nella mia città”. I dettagli della visita

L’Onorevole Roberto Speranza ha visitato la Casa Circondariale di Potenza.

Ad accoglierlo il Direttore dell’istituto Paolo Pastena, il Vice Comandante di Reparto Saverio Brienza e il Capo Area della Segreteria Generale Giuseppe Palo.

L’ Onorevole ha incontrato il personale e i detenuti, ascoltando istanze e proposte.

Nonostante la carenza di personale, la Casa Circondariale di Potenza continua a rappresentare un modello capace di tenere insieme il benessere del personale e il trattamento penitenziario attraverso la formazione professionale orientata al tema del lavoro con la realizzazione di laboratori di eccellenza gestiti dal terzo settore.

Ha incontrato, inoltre, il personale sanitario, confermando il suo impegno e la sua attenzione per promuovere ulteriori interventi per la cura e l’assistenza della popolazione detenuta, incluso l’aggiornamento e la formazione sul campo degli operatori.

“Inizio il nuovo anno nella mia città, in uno dei luoghi in cui è più forte il bisogno di umanità: il carcere.

Non è la mia prima visita, ma ogni volta, quando esco, ho un incredibile senso di vuoto dentro.

Ho negli occhi i volti di alcuni detenuti.

Uno di loro mi parla del dolore legato alla lontananza dalla sua famiglia e dalle persone care.

Mi risuona prepotentemente l’Articolo 27 della Costituzione: “La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.”

Certo, chi ha sbagliato deve pagare e non si può non pensare a chi ha subito il danno più alto dei loro errori, ma ho sempre pensato che si debba ricorrere di più a misure cautelari alternative.

Questo, purtroppo, in Italia non sempre avviene.”

È quanto il parlamentare Roberto Speranza ha dichiarato a margine della visita, ringraziando il Direttore Pastena per il gran lavoro portato avanti nella Casa Circondariale di Potenza che in questo momento è in ristrutturazione e a breve vedrà la riapertura della Sezione Femminile.