Pignola senza guardia medica in queste date: “è una situazione inaccettabile”! La denuncia

Il Sindaco di Pignola, Antonio De Luca, scrive all’ASP Basilicata e all’Assessore regionale alla Salute per contestare l’ASSENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE a PIGNOLA nel giorno di Capodanno.

Fa sapere il primo cittadino di Pignola in una nota:

“Come da comunicazione ricevuta il turno dalle ore 8:00 del 1° Gennaio 2024 alle ore 8:00 del 2 Gennaio 2024 rimarrà scoperto.

In qualità di Sindaco di Pignola e portavoce della comunità che rappresento, scrivo per esprimere profondo disappunto e preoccupazione riguardo alla decisione di non garantire il servizio di guardia medica nel nostro territorio durante il giorno di Capodanno.

La mancanza di un presidio sanitario di emergenza, in una data così significativa e in un comune grande come Pignola, non solo mette a rischio il benessere dei cittadini, ma trascura anche il diritto alla salute, soprattutto in un periodo in cui si registrano numerose emergenze legate alle festività.

Capisco le difficoltà organizzative che le festività possono comportare, ma è indispensabile che i servizi essenziali, come quello sanitario di emergenza, siano mantenuti operativi, in particolare in date in cui il loro bisogno potrebbe essere ancora più pressante.

Chiedo pertanto che venga riconsiderata questa decisione e che si provveda, con urgenza, a garantire la presenza di personale medico adeguato per il periodo indicato, in modo da tutelare la salute dei cittadini e fornire un servizio essenziale per la nostra comunità.

Confido in una rapida risposta e in una pronta soluzione a questa situazione che considero inaccettabile”.