L’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata pronta alla stagione autunnale 2024: il programma

L’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata pronta alla stagione autunnale 2024.

Come fa sapere il Direttore Artistico Marco Renzi:

“Ho inteso allestire gli appuntamenti della stagione autunnale della “OS131 della Basilicata” ponendo attenzione ai solisti e ai programmi, ma anche e soprattutto all’opportunità di effettuare alcune prestigiose trasferte pugliesi.

Tuttavia, prima di passare a illustrarli, non posso fare a meno di rivolgere il mio più sentito ringraziamento al nostro Presidente Pasquale Scavone per il suo costante e lungimirante impegno per la 131, e ai maestri Giovanna D’Amato, Francesco Zingariello e Pasquale Menchise, la cui generosa e spontanea complicità artistica si è

rivelata una volta di più preziosa e indispensabile per il lavoro svolto.

Parlavo di trasferte e non c’è dubbio che già i primi due appuntamenti della stagione siano volti a sottolineare i solidi rapporti di vicinanza geografica e culturale, ma anche di amicizia con la Puglia.

Il 30 settembre e il primo ottobre saremo infatti rispettivamente a Canosa e a Bari con un programma allestito espressamente per la

prestigiosa rassegna “Notti Sacre”, che si fregia del sostegno del Pontificio Consiglio della Cultura.

Fulcro di queste due serate sarà l’esecuzione della “Messa di Gloria” di Giacomo Puccini, affidata alla direzione di un maestro di fama internazionale come Michele Carulli, un pugliese che si è fatto strada nel mondo. Per l’occasione, la nostra produzione si avvarrà anche della collaborazione del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari tramite la classe di Formazione corale del M° Andrea Gargiulo che si unirà al Coro lirico della Basilicata diretto dal M° Menchise.

Mi piace infine ricordare anche le due voci soliste di assoluta rilevanza internazionale, il tenore Francesco Zingariello e del baritono Alberto Zanetti.

E di nuovo Bari, ma stavolta al Petruzzelli, ci vedrà impegnati domenica 6 ottobre.

Quello tra la nostra Orchestra e il Politeama barese – tramite il suo Sovrintendente Massimo Biscardi – è un rapporto di stima reciproca che è venuto a consolidarsi in questi anni e che stavolta abbiamo deciso di ripagare con un programma che unisce musica di qualità e solidarietà.

Sotto il titolo “Con gli occhi della musica”, l’orchestra ospiterà infatti dodici giovani solisti di talento appartenenti alla Bio Blind Inclusive

Orchestra, tutti uniti dalla condizione di non vedenti.

Una limitazione fisica che però viene appunto affrontata con gli occhi della musica e che dimostra una volta di più come questo linguaggio possa trasformarsi in un potente strumento capace di superare ogni barriera.

Il concerto verrà diretto dal fondatore della Bio, un maestro dalla grande e prestigiosa esperienza come Alfredo Santoloci.

Ma a impreziosire ulteriormente la serata, ci sarà anche un intervento di cui andiamo particolarmente fieri. L’Orchestra ospiterà infatti una breve esibizione pianistica di Francesco Paolo Sisto, impegnato nell’esecuzione di una propria composizione.

Il vice ministro della Giustizia è infatti un amante della musica e di tanto in tanto si esibisce come pianista, scegliendo sempre occasioni legate al sociale e alla solidarietà.

A maggior ragione, dunque, ha ritenuto di accettare il nostro invito per il 6 ottobre.

Pochi giorni dopo, il 10 ottobre, saremo presso il Teatro Stabile di Potenza con “Sinfonia Concertante”, un programma che vedrà impegnati due virtuosi dell’archetto, il violinista Gabriele Pieranunzi e il violoncellista Pierluigi Sanarica, entrambi “prime parti” dell’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, nell’interpretazione del celeberrimo Doppio Concerto di Brahms.

La direzione sarà invece affidata ad Alissia Venier, una giovane e valente direttrice d’orchestra segnalataci dal maestro Daniele Gatti che l’ha seguita ai corsi dell’Accademia Chigiana di Siena.

Per l’occasione, verrà eseguita anche una prima assoluta da noi commissionata a Mattia Vlad Morleo, una promessa del panorama compositivo nazionale.

Una nuova trasferta pugliese è poi quella che il 26 ottobre ci vedrà impegnati nella serata inaugurale della stagione di Fasano Musica, uno tra i principali sodalizi musicali pugliesi col quale siamo onorati di collaborare.

A impreziosire questo appuntamento – proposto l’indomani anche a Tito (PZ) – un direttore di grande e consolidata esperienza come il maestro Giovanni Pelliccia e un giovane asso del violino, l’asiatico Simon Zhu, vincitore dell’ultima edizione del Concorso Paganini di

Genova, interprete di uno dei capisaldi della letteratura violinistica di tutti i tempi, il Concerto di Tchaikowsky.

Il 30 novembre a Viggiano proseguirà la nostra collaborazione con Monsignor Marco Frisina, senza dubbio il più importante autore italiano di musica sacra, apprezzato anche all’estero per la sua capacità di “parlare” la lingua musicale dei nostri tempi. Monsignor Frisina dirigerà un programma interamente costituito da proprie musiche e intitolato “Magnificat” che impegnerà le voci soliste del soprano Patrizia Borghini, del mezzosoprano Emmanuela Capece, del baritono Gianni Marino e del tenore Giovanni Germani, insieme con il Coro lirico

della Basilicata diretto dal M° Menchise.

Gli appuntamenti del mese di dicembre si apriranno il 14 sempre al Cecilia di Tito con un concerto che non esito a definire di respiro internazionale, sia per la presenza di un direttore di grande prestigio come il maestro francese Carlos Dourthé, sia per

quella di uno dei maggiori compositori europei contemporanei, il marchigiano Carlo Boccadoro, al quale l’OS131 ha commissionato una prima assoluta, “Rainbow per violoncello, percussioni e orchestra”, affidata a due giovani e talentuosi solisti come la violoncellista Camilla Patria e il percussionista Jacob Mancinelli.

Infine, non mancheranno i tradizionali appuntamenti natalizi che sotto i titoli di Natale nel Mondo, Serenata Lucana e Christmas in Pop proporranno nei Comuni della Basilicata musiche della tradizione natalizia lucana, italiana e internazionale per conciliare gli animi con lo spirito sereno delle Sante Feste”.