Manovra, Bardi: “Bollette, le famiglie lucane al sicuro grazie anche al bonus gas”. Ecco i dettagli

“In tempi rapidissimi il Governo Meloni ha approvato una manovra che si concentra meritevolmente sul caro bollette, con 21 miliardi in favore di imprese e famiglie, come abbiamo sempre chiesto.

In un solo mese è stata mantenuta una promessa elettorale.

Possiamo dire a questo punto che le famiglie lucane saranno al sicuro, data anche la strategia regionale che darà la componente gas in bolletta gratis a tutti i lucani, potenzialmente per i prossimi 9 anni.

A questo si aggiunge il bando per i non metanizzati, che parte il 5 di dicembre e avrà effetti per i prossimi decenni.

Bene anche l’aumento delle pensioni minime, l’aumento del regime forfettario per le partite Iva, la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e la riforma del reddito di cittadinanza.

Si tratta di un buon inizio da parte del governo di centrodestra, che ha un orizzonte di 5 anni”.

Lo afferma il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)