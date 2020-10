Maratea: concluso il Corso dei Vigili del Fuoco per garantire soccorso in acqua

Si è concluso positivamente il Corso per Operatori Soccorritori VF di moto d’acqua PWC (Personal Water Craft), organizzato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata, nell’ambito delle attività formative dell’anno 2020.

Il Corso ha visto la partecipazione di n. 8 unità VF del Comando Provinciale di Potenza e n. 2 unità VF del Comando Provinciale di Matera, che per una settimana in ambiente marino hanno profuso il massimo impegno per

ottenere le abilitazioni, sotto la guida degli istruttori nazionali di specialità.

Il corso ha trasmesso al personale le competenze per:

– Saper effettuare operazioni di soccorso a persona cosciente o incosciente mediante l’uso della moto d’acqua;

– Sapere analizzare e valutare i rischi in ambito acquatico;

– Cooperare alle operazioni di soccorso acquatico effettuate da personale specialista o in ausilio ad altri natanti.

Con queste abilitazioni il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco in Basilicata raggiunge un totale di n. 20 unità operative VF in Regione pronte ad intervenire con n. 2 moto d’acqua, nell’ambito del contrasto al “Rischio Acquatico” di superficie.

Con tale termine si intende l’insieme delle situazioni operative di soccorso tecnico urgente nelle quali sia gli operatori VF sia persone esterne sono esposti al rischio di annegamento.

Il tutto al fine di migliorare la risposta del Corpo Nazionale negli interventi ordinari in ambienti acquatici (mare, laghi, invasi naturali o artificiali).

Si ringrazia per la fattiva collaborazione il Corpo delle Capitanerie di Porto – Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea e la Lega Navale Italiana – Sezione di Maratea.a

