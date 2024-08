Maratea: “L’ex Ministro Fioramonti chieda scusa ai cittadini di Maratea e al popolo lucano”. I dettagli

“Fa scalpore che un ex ministro possa scrivere una recensione negativa su Maratea, cittadina che fonda la propria vita economica sul turismo, affermando che è sopravvalutata.

Anzi, è il contrario. Maratea è sottovalutata rispetto ad altre località italiane e meriterebbe invece molta più attenzione considerata la sua bellezza.

Il ministro dovrebbe girare per la cittadina, sentire il profumo delle pinete, affacciarsi sul meraviglioso scenario naturale fatto di rigoli e fiumi, di poesia e spiritualità, anziché invitare i turisti che amano la navigazione di evitare il porto di Maratea” lo ha dichiarato il giornalista, scrittore e content creator originario di Maratea Biagio Maimone, promotore dell’iniziativa “Area Sud Basilicata patrimonio mondiale dell’umanità” e del progetto “Ricas Italia” per la cultura della sostenibilità, il quale ha aggiunto: “L’ ex ministro sa bene quale danno ha creato all’immagine della meravigliosa e divina Maratea con il suo post sui social.

Per tale motivo dovrebbe rettificare la sua valutazione, che appare essere superficiale e un po’ bizzarra, chiedendo scusa ai cittadini di Maratea e al popolo lucano”.

Maimone è autore del libro “La Comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario”, che sarà presentato nell’Istituto Italiano di Cultura di New York il prossimo 15 ottobre.