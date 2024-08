Potenza: “Siamo sconcertati da quanto sta accadendo negli ultimi mesi nel Servizio Urbano”. La denuncia

“Siamo sconcertati da quanto sta accadendo negli ultimi mesi nel Servizio Urbano di Potenza”.

E’ quanto dichiara il Segretario Generale della FIT-CISL Colucci Sebastiano che prosegue:

In soli due mesi si è riuscito a distruggere i progressi Sindacali che si erano ottenuti con anni di lotte e con il passaggio dalla scellerata Trotta Bus alla Miccolis spa nell’ottobre 2022.

Nonostante gli eventi programmati da tempo per il 28-29-30 Agosto 2024 in occasione del festival della Birra, solamente questa mattina si è deciso di comunicare ai lavoratori il prolungamento degli orari della Scala Mobile Santa Lucia, ma se non bastasse l’inesistente preavviso fatto ieri, oggi pomeriggio alle 16.00 un messaggio su un gruppo qualcuno avvisava i lavoratori della modifica dei turni per il giorno 27 Agosto 2024 cosa questa che sindacalmente non possiamo accettare, perchè vorremmo ricordare al Sindaco e Assessore al Ramo che anche i lavoratori del servizio urbano hanno una famiglia.

Comprendiamo che la presentazione della Squadra che porta i colori della nostra città sia importante, ma crediamo che sia ancor importante rispettare i lavoratori, che sicuramente non torneranno a ’’chiudere gli impianti dopo il passaggio del capo banda’’ come vorrebbe qualche illustre ingegnere.

Infine chiediamo un incontro al Sindaco Telesca e all’assessore Giuzio per capire se il servizio urbano di Potenza si evolverà o diventerà solo uno strumento per le esigenze di qualche politico e/o politicante assunto presso la Bus Miccolis”.