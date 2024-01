Maratea: presto sarà restituito un importante servizio alla comunità. Ecco di che cosa si tratta

“Il nuovo gestore dell’impianto di distribuzione carburanti Eni sito in Via Profiti S.S 18 Km 232-724, ci ha comunicato che lunedì 15 gennaio alle ore 12.00 riaprirà per la vendita dei carburanti“.

Lo fa sapere che il Sindaco, Daniele Stoppelli, che aggiunge:

“Ringraziamo per il lavoro svolto sino a settembre dai precedenti gestori ed auguriamo buon lavoro ai nuovi gestori che da lunedì restituiranno un servizio importante per la collettività, che ha subito gravi disservizi dovuti alle chiusure dei due impianti presenti sul territorio“.