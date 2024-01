Stellantis di Melfi: “Questi lavoratori non avranno più il posto di lavoro”. La richiesta urgente

“FDM, azienda operante a San Nicola, ha confermato che l’appalto con Stellantis non è stato rinnovato.

Pertanto sia i lavoratori diretti di Fdm che quelli indiretti di Las Automotive non avranno più il posto di lavoro.

Bisogna immediatamente mettere in campo ogni azione utile con Stellantis affinché non ci siano licenziamenti: la perdita dell’appalto dei lavori di Sit Fdm non può ricadere sui lavoratori.

Stellantis si fermi con le internalizzazioni.

La regione Basilicata e il presidente Bardi devono convocare subito un tavolo, affinché tutti i lavoratori possano partecipare a un processo di transizione di portata storica, un Patto per Melfi.

Ciò deve avvenire in primis mettendo al riparo i lavoratori, senza nessun licenziamento, per poi costruire insieme un percorso con tutti gli strumenti già in essere: aria di crisi complessa, Zes unica e soprattutto il piano industriale delle cinque nuove vetture elettriche a Melfi“.

Lo si apprende in una nota firmata da:

Il sindaco di Melfi Giuseppe Maglione;

Il sindaco di Lavello Antonio Carretta;

Il sindaco di Rionero Mario Di Nitto;

Il sindaco di Rapolla Biagio Cristofaro;

Il sindaco di Montemilone Antonio D’Amelio;

Il sindaco di Venosa Marianna Iovanni;

Il sindaco di Barile Antonio Murano;