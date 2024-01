Marsicovetere: “abbiamo deciso di installare la fontana Trio!”. Ecco funzionalità e foto

“Abbiamo deciso di installare la fontana Trio!

Ultimati oggi i lavori di pavimentazione e posa in opera della nuova fontana nel luogo più frequentato dai giovani: le panchine rosse!”.

Così annuncia il sindaco di Marsicovetere Marco Zippari, poi spiega:

“Trio nasce per dare risposte alle nuove esigenze della società urbana.

Coniuga semplicità d’uso e funzioni nuove per rispondere a una vasta serie di utenti: giovani, anziani, adulti, bambini, diversabili, e anche gli amici a 4 zampe.

La struttura si presenta in acciaio zincato e con una ciotola in acciaio inox posta alla base, che serve da raccolta per le acque che disseteranno anche i nostri animali domestici.

Qualsiasi elemento che arricchisce il nostro arredo urbano è “bene di tutti”.

L’Amministrazione Comunale di Marsicovetere continua il suo investimento nella riqualificazione urbana”.

Ecco le foto della fontana installata.