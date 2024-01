Terranova di Pollino: la carovana dei ‘’Doni Dorati’’ sta scaldando i motori per portare il materiale raccolto a destinazione! I dettagli

La carovana dei ‘’Doni Dorati’’ edizione 2024 sta scaldando i motori per portare il materiale raccolto a destinazione.

C’è tempo fino all’ 8 Gennaio per far pervenire alle Avis lucane i doni che poi saranno consegnati nel pomeriggio di Giovedì 11 Gennaio alla Fondazione Stella Maris Mediterraneo ETS, nel Centro Early Start di Chiaromonte (PZ) che da anni offre un percorso mirato e un supporto ai genitori dei bambini in età prescolare (da 0 a 6 anni) con diagnosi di autismo o di rischio.

Diagnosi che, per il sistema sanitario e sociosanitario, rappresentano una sfida complessa e fondamentale; la consapevolezza che si tratti di un’emergenza che coinvolga attivamente una rete di competenze, anche e soprattutto a livello istituzionale, affinchè le famiglie non siano lasciate sole.

L’iniziativa dei ‘’Doni Dorati’’, giunta alla quarta edizione, è promossa dall’AVIS Comunale di Terranova di Pollino con il sostegno delle AVIS Provinciali di Potenza e di Matera e dell’AVIS Comunale di Senise e nasce dal desiderio di diffondere, seppure in modo simbolico, il concetto del dono e del volontariato.

Spiega Vincenzo Lufrano, tra i promotori dell’iniziativa:

“Da quest’anno il progetto si amplia.

Per un anno intero, infatti, sarà attivata una collaborazione tra le Avis promotrici del progetto e i destinatari dei doni (in questo caso la Fondazione Stella Maris Mediterraneo ETS) per portare avanti iniziative comuni di sensibilizzazione su specifici temi, come, appunto, l’autismo”.

Ecco la locandina informativa per la consegna dei doni.