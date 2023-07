Marsicovetere: “seguiamo con attenzione e moderata apprensione l’evolversi delle lievi scosse di terremoto”. Queste le ultime notizie

“Seguiamo con attenzione e con moderata apprensione l’evolversi dello sciame sismico che da qualche settimana sta interessando in modo particolare il territorio di Moliterno e di alcuni Comuni limitrofi”.

Così si esprime il sindaco di Marsicovetere, Marco Zippari, che spiega alla comunità:

“Il Comune di Marsicovetere, e precisamente la frazione Villa d’Agri viene individuata ed indicata nell’elenco del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Basilicata come COM (Centro Operativo Misto).

La presenza di strutture sanitarie di pronto soccorso, di emergenza e urgenza, in uno alle postazioni di elisuperficie e di impianti sportivi coperti (Palasport) e scoperti (campi sportivi) rientra nel piano di sicurezza per un’area vasta che include 18 Comuni.

Giovedì 13 Luglio parteciperò alla seduta della IV Commissione consiliare Regionale, per discutere dello stato di attuazione del Piano Sociale di Zona in qualità di Presidente dell’Ambito Sociale Territoriale 4 Val d’Agri, e chiederò in quella sede la massima attenzione da parte della Regione Basilicata a questo fenomeno sismico.

I terremoti e gli eventi sismici non sono prevedibili, ma le azioni di prevenzione e simulazione degli eventi possono aiutare le popolazioni ad agire in modo corretto in caso di emergenza”.a

