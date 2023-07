Lauria, Latronico e altri due comuni vincitori del bando “Città che legge”! Complimenti

Siamo tra i vincitori, unici in Basilicata, del bando “Città che legge” 2022 per la realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura.

Così annuncia l’amministrazione del comune di Lauria che spiega alla comunità:

“Un progetto che abbiamo pensato, costruito e condiviso in partnership con Comune di Latronico comune capofila, Comune di Castelluccio Superiore su e Comune di Trecchina e alle rispettive biblioteche comunali, tutti membri del patto locale per la lettura del lagonegrese.

Le attività avranno lo scopo di creare un ecosistema favorevole alla lettura.

Grazie ad Arci Lauria e a tutti i volontari della biblioteca comunale ‘R. Ferrante'”.

