Melfi: la questione Stellantis torna sotto i riflettori! Ecco i dettagli

L’assessore alle attività produttive, lavoro, formazione e Sport, Alessandro Galella ha indetto per domani 31 Gennaio, con inizio alle ore 11.00 nella Sala Inguscio della Regione Basilicata, una conferenza stampa per tracciare un quadro delle attività in cui è impegnato il Dipartimento e sui futuri obiettivi.

In particolare, nel corso dell’incontro l’assessore Galella si soffermerà sui seguenti argomenti:

gare di appalto Progetti Zes,

Bando idrogeno per aree industriali,

Contratti di sviluppo,

Bando efficientamento energetico aziende,

riconoscimento area crisi complessa Melfi,

investimenti su automotive,

questione Stellantis,

programma “Gol” per l’inserimento lavorativo,

formazione nel settore energia,

infrastrutture sportive finanziate col PNRR,

programmi per il turismo: “Parti” e “Basilicata four season”,

accessibilità disabili.

