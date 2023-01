Potenza, in provincia accumuli di oltre un metro di neve: “in questo modo è difficile fare Turismo”. Questa la situazione

“Da due anni questa Amministrazione in cui svolgo il ruolo di assessore al turismo, sta provando a lavorare su questo settore.

Dopo anni anche Moliterno è stata inglobata nel comprensorio del Sirino, ma oggi, nostro malgrado, nonostante il nostro lavoro, registriamo un momento negativo.

Il massiccio del Sirino è un attrattore turistico che può generare flussi turistici importanti, con indotto fondamentale per il territorio.

In questi giorni abbiamo lavorato senza sosta per rendere praticabile la strada verso il Sirino, pur in presenza di criticità elevate e di accumuli di oltre un metro.

Negli ultimi giorni a questo impegno, il Sindaco ha unito contatti continui e frequenti con l’amministrazione commissariale di Lagonegro, suggerendo anche diverse soluzioni.

Purtroppo però dal versante di Lagonegro hanno deciso di non sgomberare la strada dalla neve, rendendo impossibile il transito verso il Sirino dopo il territorio di competenza di Moliterno.

Inoltre, la strada verso il Laudemio è chiusa per ordinanza del Commissario Prefettizio.

In questo modo si registrano difficoltà a raggiungere località Conserva.

Abbiamo lavorato anche su viabilità secondaria, ma risulta poco sicura per i turisti e chi non conosce il territorio.

Avevamo avviato un percorso comune con Lagonegro e Lauria, purtroppo le ultime vicende lo stanno rallentando.

Noi non ci fermeremo e spingeremo per avere una soluzione a questo problema, sul lungo periodo la nostra politica non cambierà, saremo sempre promotori di cooperazione perché sul Sirino si possano avere numeri importanti per il turismo.

Sosterremo le iniziative di consorzi, attività e cittadini.

In questo modo è difficile fare Turismo, nonostante i tanti sforzi di programmazione e gli investimenti dei privati”.

Così scrive l’assessore al Turismo del Comune di Moliterno, Giovanni Risi.

