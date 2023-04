Meteo: ancora pioggia e temporali su Potenza! Ecco le previsioni aggiornate

Il vortice ciclonico sullo Ionio continua ad interessare le nostre regioni meridionali portando ancora maltempo in avvio di settimana su Puglia, Molise e Basilicata con fenomeni anche intensi nel potentino.

Da martedì le condizioni di maltempo si allenteranno ma la situazione fatica a stabilizzarsi per la discesa di masse d’aria fresca che manterranno in vita condizioni di instabilità specie al pomeriggio e soprattutto su zone interne e rilievi.

Andrà meglio nel fine settimana con temperature in graduale ripresa.

Quindi il maltempo tornerà a fare capolino su Potenza e provincia?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Mercoledì 19 Aprile, avremo nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 6°C.

Giovedì 20 Aprile avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 5°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

