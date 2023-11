Meteo: su Potenza brusco calo delle temperature e ancora un po’ di maltempo! Ecco le previsioni aggiornate

Due super tempeste atlantiche nel cuore dell’Europa – dapprima Ciaran, poi Debi – alimenteranno una fase dinamica e improntata a condizioni di marcata instabilità sulle nostre regioni, ma con importanti differenze tra il versante tirrenico e la fascia adriatica.

Piogge e temporali coinvolgeranno in particolare i settori occidentali di Molise e Basilicata.

Quindi che tempo ci attende su Potenza nel fine settimana?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 4 Novembre, avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 8°C.

Domenica 5 Novembre avremo nubi in progressivo aumento con piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 12°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)