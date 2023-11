Potenza: famiglia Claps davanti la Chiesa della Trinità in “religioso silenzio” con Elisa. Ecco quando

La prima messa a Potenza celebrata ieri nella Chiesa della Trinità ha smosso l’opinione pubblica e anche la stessa famiglia Claps.

Ora propone Libera Basilicata:

“Domenica 5 Novembre alle ore 09:30, in occasione della celebrazione della prima messa domenicale nella chiesa che fu sepolcro per 17 lunghissimi anni di Elisa, il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone” e la famiglia Claps, sarà davanti la Chiesa della SS Trinità in “religioso silenzio” con Elisa.

Siete tutti invitati perché siamo tutti coinvolti!!!”.

Ecco la locandina diffusa.

