Ministro Salvini a Potenza: “i nuovi treni che oggi vede lucidati in bella mostra nel terminal Gallitello hanno un grosso problema”! La denuncia

“Ministro Salvini, 1 anno fa, il 21 Febbraio 2023, i giornali italiani ed europei riportavano la notizia riguardante le dimissioni della sottosegretaria ai trasporti spagnola Isabel Pardo de Vera e del presidente dell’azienda ferroviaria “Renfe” Isaias Taboas per aver ordinato treni troppo grandi per passare nei tunnel delle Asturie e della Cantabria.

Forse Lei non sa che i nuovi treni che oggi vede lucidati in bella mostra nel terminal Gallitello delle Ferrovie Appulo Lucane HANNO IL MEDESIMO PROBLEMA.

Ma, mentre in Spagna furono solo ordinati, nelle Fal sono stati addirittura comprati!

Questi mezzi non circolano e non sono mai stati usati sulla tratta lucana “San Nicola – Genzano” che collega Potenza a Bari perchè non sono adatti alla misura della galleria Fal di “Acerenza”.

Essi non partiranno mai dal Terminal Gallitello di Potenza per arrivare a Bari, ma solo in direzione della vicina Avigliano.

È triste vedere questo spreco vero?

Chi ha condannato i cittadini lucani a vedersi ledere così il diritto di mobilità verso il Capoluogo pugliese e il levante sui nuovi treni tanto falsamente decantati?

I lavoratori sono indignati perché sulla tratta suddetta personale e pendolari usano vecchi treni in esercizio da decenni che più volte si son fermati, soprattutto durante le passate estati.

Ed è solo la punta di un iceberg che ci preoccupa non poco, perché su chi ricadano queste responsabilità dovrebbe scoprirlo Lei in quanto Ministro attraverso un’indagine.

E’ intollerabile che mentre in Spagna il Ministero ha scoperto subito l’errore ritardando l’acquisto dei treni con relative dimissioni dei responsabili, qui i probabili autori di questo enorme sperpero di denaro pubblico facciano passerelle e siano ancora incaricati di gestire enormi somme in una terra dove per percorrere i 140 km da Potenza a Bari occorre cambiare ben 4 mezzi (2 bus e 2 treni) e impiegarci più di 4 ore.

È questa la Ferrovia che inaugura e che vuole lasciare ai cittadini della Basilicata?”.