Muro Lucano: consegnato il cantiere per l’Ospedale di Comunità. Ecco quando inizieranno i lavori

E’ stato consegnato nella mattinata di ieri il terzo cantiere rientrante nell’ambito del Pnrr per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Muro Lucano.

Presenti il Direttore Generale della Asp Basilicata, l’Assessore alla Salute e Politiche della Persona, il Sindaco del centro lucano e il Direttore delle Attività Tecniche dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

Come per gli altri cantieri, anche per questo sono stati rispettati i termini previsionali e i lavori cominceranno nella prossima settimana.

Entro due anni verranno completati poi i lavori che permetteranno, con una spesa totale di circa tre milioni e mezzo, di ospitare il nuovo modello strutturale sanitario con 20 posti letto da ubicare in 9 stanze di degenza doppie e 2 stanze singole protette.

Inoltre verrà ampliato e riqualificato l’ambulatorio odontoiatrico e si installerà un nuovo impianto di osmosi inversa a servizio del reparto di emodialisi.

L’Ospedale di Comunità prenderà in carico i pazienti nelle fasi post-ricovero ospedaliero con servizio di assistenza infermieristica garantito h24.

A precorrere i tempi delle prestazioni ottimali che saranno fornite dall’Ospedale di Comunità, il progetto di vicinanza al territorio da parte della Asp Basilicata che nelle scorse settimane ha dotato il Pod di un Ecografo Multidiscilplinare di ultima generazione che può essere messo al servizio tanto della ginecologia quanto della cardiologia.

Si è mantenuto l’impegno non solo su questa attrezzatura importante, ma anche su altre, come il telecomandato sostituito in radiologia transitando da tecnologia analogica a tecnologia digitale.

Si procederà invece a breve a sostituire un riunito odontoiatrico.

Nel corso della mattinata accompagnati dal dottor Cardone, per anni punto di riferimento del territorio, è stata visitata sia la centrale termica che l’osmosi per la dialisi.

Ha sottolineato il Direttore Generale della Asp Basilicata:

“Ancora una volta si sono mantenuti gli impegni per garantire miglioramento delle prestazioni sanitarie rese al cittadino utente.

Con le attrezzature già consegnate o in fase di consegna si è migliorato di molto l’aspetto prestazionale che si affianca a ciò che i cittadini troveranno con la realizzazione del nuovo Ospedale di Comunità.

Sarà una struttura importante che garantirà all’utenza di avere tutto a portata di mano e alla sanità regionale di mettersi al servizio in quelle aree decentrate dove il concetto di salute deve essere più prossimo all’utenza”.