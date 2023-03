“Negli uffici della Polizia di Stato nella provincia di Potenza risorse umane insufficienti”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Segreteria Provinciale del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) di Potenza:

“La Segreteria Provinciale del SAP di Potenza ha indetto per il giorno 15 marzo 2023, una riunione sindacale alla quale parteciperà il Segretario Generale S.A.P. Dr. Stefano PAOLONI per discutere delle problematiche esistenti nel territorio potentino, della mancanza di rapporti sindacali con il Questore di Potenza e del sistema previdenziale della Polizia di Stato.

Il mancato ‘turn over’ da parte degli ultimi Governi ha determinato il depauperamento degli organici in tutti gli uffici della Polizia di Stato nella provincia di Potenza.

E’ evidente che le risorse umane presenti nella nostra provincia sono insufficienti a poter garantire un controllo efficace e corrispondente alle aspettative della popolazione.

Pertanto chiediamo, all’attuale Governo, di invertire la tendenza delle fallimentari politiche di riduzione del personale che ha determinato la diminuzione dell’organico e di investire nella sicurezza considerandola non più una spesa ma un investimento da cui ripartire per far sviluppare i nostri territori”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)