“E anche nel 2023 Marsicovetere si attesta uno tra i (pochissimi) Comuni della Basilicata con l’indice demografico in forte crescita“.

Lo fa sapere il Sindaco, Marco Zipparri, che spiega:

“39 nuovi nati,

169 nuovi residenti.

Per un totale di 5723 abitanti residenti.

Un paese che cresce in una Regione che si spopola è un segnale forte in controtendenza.

L’87% dei Comuni Lucani perde la popolazione.

Noi no!

Ancora per Marsicovetere, ancora per la Val d’Agri, ancora per la Basilicata!”.