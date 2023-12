Il Sindaco di Potenza fa sapere:

“Dalla mattina del 31/12/2023 alle ore 3:00 del 01/01/2024, in occasione del concerto di Clementino in piazza Mario Pagano, TUTTI GLI IMPIANTI DI SCALE MOBILI saranno fruibili GRATUITAMENTE ed aperti, come da disposizione dell’amministrazione, fino alle 3:00 del 01/01/2024.

Un ringraziamento va all’azienda e ai lavoratori che presteranno questo servizio.

Ci vediamo in piazza Mario Pagano per salutare, tutti insieme, l’arrivo del nuovo anno”.