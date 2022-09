Nel Potentino al via questo corso gratuito per donne disoccupate! Ecco i requisiti e fino a quando è possibile fare domanda

Da una nota del Comune di Ruoti si apprende:

“il Comune è partner nel Progetto SE.G.NI – Servizi Educativi, Genitorialità, Nido Interaziendale, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e per incrementare l’offerta dei servizi educativi e di cura per la prima infanzia.

Nell’ambito del progetto saranno avviate azioni di sostegno alla genitorialità ed azioni formative ed informative per le famiglie dell’area del Marmo Platano Melandro.

Il bando di selezione riguarda nello specifico il corso di qualifica in: ‘Tecnico del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia’.

Il corso rilascia qualifica valida anche a livello nazionale, ha una durata di n. 600 ore, articolato in:

340 ore di aula;

260 ore di stage.

I destinatari sono:

n. 10 donne;

con diploma di scuola secondaria di secondo grado;

disoccupate/inoccupate, iscritte al Centro per l’Impiego;

domiciliate nei Comuni del Marmo Platano Melandro.

Scadenza: 30 settembre 2022″.

