Potenza, elezioni: tutto pronto per l’inaugurazione del Comitato Elettorale di Fratelli d’Italia. Ecco dove e quando

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Commissario Provinciale Potenza di Fratelli d’Italia, Giuseppe Giuzio:

“Mercoledì 7 settembre, alle ore 19.00, sarà inaugurato il Comitato Elettorale di Fratelli d’Italia, punto di riferimento per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

L’inaugurazione avverrà in via del Gallitello n. 81 (ex Main Street) e si inserisce in tutta una serie di incontri organizzati sul territorio lucano.

L’appuntamento sarà occasione per un’analisi, alla presenza dei candidati, della situazione politica alla luce delle iniziative programmatiche del partito del Presidente Giorgia Meloni“.

