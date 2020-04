Potenza, questi due giovani infermieri in prima linea contro il Coronavirus: “Siamo Lucani e non molleremo mai!”

Tripudio di applausi, sulla pagina social del Potenza calcio, per due giovani infermieri lucani in prima linea contro quello che, da tempo, è noto come “nemico invisibile”.

Al grido di: “Tutto per il Potenza!” e “Siamo Lucani, non molleremo mai!”, ben in vista sulle loro tute protettive, attraversano le corsie cercando di strappare più vite possibili al coronavirus.

E, a vedere dai commenti sui social, sono molti i corregionali che sembrano apprezzare.

I commenti si sprecano:

“Siete grandissimi!

Siete i nostri eroi invisibili!”.

Così la loro squadra del cuore:

“Questa volta siamo noi a fare il tifo per voi.

Ai veri Leoni, battiamo le mani

Siamo Lucani e non molleremo mai”.

Facciamo anche noi i complimenti a questi professionisti che, senza perdersi d'animo, assistono i nostri cari in questo momento di grande difficoltà.

