Ospedale da campo a Potenza: “arrivati i primi automezzi militari”. Le foto

Come annunciato dal Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per fronteggiare l’emergenza coronavirus sono giunti in Italia, dal Qatar, 2 ospedali da campo, per 500 pazienti.

Uno di questi verrà installato a Potenza.

Intanto cominciano ad arrivare i primi mezzi militari nell’area di Tito che, come dichiara il Sindaco Graziano Scavone:

“si conferma strategica per le funzioni comprensoriali e di protezione civile, come in questo caso.

Stanno per iniziare ad arrivare, nel piazzale della chimica, gli automezzi militari che trasportano l’ospedale da campo, donato dal Qatar su iniziativa del Ministero della Salute, che sarà installato nei prossimi giorni a Potenza dinanzi all’Ospedale San Carlo.

I militari si fermeranno per alcuni giorni sul nostro territorio per scaricare il materiale da campo all’Efab, individuato come deposito temporaneo in attesa di completare i lavori accessori nel parcheggio dell’ospedale del capoluogo.

Noi come sempre siamo qui a fare la nostra parte!”.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)