Oro per la potentina Francesca Palumbo e l’Italia che si conferma Campione d’Europa! Complimenti ragazze

La quarta giornata del programma della scherma ai Giochi Europei di Cracovia 2023 segna l’inizio della fase clou, con le prove a Squadre che mettono in palio i titoli continentali e punti preziosi per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024, e l’Italia risponde subito con due medaglie in altrettante gare: sulle pedane della Tauron Arena, infatti, è d’oro il team azzurro di fioretto femminile, che trionfa in finale contro la Francia per 45-40 confermandosi Campione d’Europa, mentre è in finale la sciabola maschile sempre contro i transalpini.

Nella competizione delle fiorettiste la squadra del CT Stefano Cerioni svetta sul gradino più alto del podio con Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi.

Erano rispettivamente l’oro, l’argento e i due bronzi dell’Europeo Individuale di dieci giorni fa a Plovdiv, si sono confermate le più forti del Vecchio Continente anche nel Team Event di oggi in Polonia.

L’Italia, testa di serie numero 1 del tabellone, era ammessa di diritto ai quarti di finale, dove ha debuttato con un assalto vincente e convincente contro l’Ucraina, superata con il punteggio di 35-26.

D’autorità, concentrate e decise ad arrivare sino in fondo, le azzurre hanno affrontato e superato in semifinale l’Ungheria, tenuta sempre a “distanza di sicurezza” dal quartetto italiano, sino alla stoccata del 45-35 valsa il pass per la finale contro la Francia che, dall’altra parte del tabellone, ha avuto ragione (45-31) della Germania (terza classificata dopo il successo nella sfida per il bronzo sulle magiare).

Il match per l’oro contro le transalpine è stato come sempre combattuto e avvincente.

Una battaglia in cui le azzurre guidate da Stefano Cerioni (al suo fianco Giovanna Trillini, qui nello staff tecnico con Fabio Galli) hanno avuto il merito di non mollare mai, restando sempre in vantaggio, dal secondo parziale in avanti, anche quando le francesi hanno tentato di rifarsi sotto.

Dopo una gara fantastica, l’Italia voleva con tutte le sue forze questo successo, e l’ha ottenuto con Martina Favaretto che ha resistito alle difficoltà, Martina Batini e Francesca Palumbo che hanno fatto staffetta, infine con Alice Volpi che ha chiuso l’ultima frazione contro Ysaora Thibus, scrivendo il 45-40 finale che vale il trionfo azzurro.

Hanno detto le fiorettiste italiane Campionesse d’Europa in zona mista:

“Vincere insieme è stupendo.

Volevamo a tutti i costi riconfermarci, dopo il successo dello scorso anno e sulla scia dello splendido poker individuale di Plovdiv.

Ci siamo riuscite con una prestazione di cuore e compattezza. E adesso festeggiamo, con il prossimo obiettivo però già in testa: il Mondiale di fine luglio a Milano”.

