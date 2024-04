Ospedale di Potenza: chiusa la vertenza sui fondi contrattuali del personale. Questa la situazione

La UIL FPL esprime soddisfazione per l’ultimo incontro di Delegazione trattante presso il San Carlo.

Spiega in un comunicato:

“Dopo varie riunioni e tante sollecitazioni infatti si è chiusa la vertenza sui fondi contrattuali del personale del comparto che dalla scorsa estate la scrivente aveva denunciato.

Infatti ai sensi dell’articolo 102 comma 5, e dell’articolo 103 comma 7 i due fondi potevano essere rimpinguati con il bilancio aziendale.

La UIL FPL, pertanto, dopo tantissime sollecitazioni è riuscita ad incrementare i fondi del comparto (di 320.000 euro per gli incarichi) di 150.000 euro sul fondo premialità per un totale di 470000 euro.

Un ottimo risultato che smentisce la tesi di qualche sigla sindacale autonoma che sosteneva la necessità di un autorizzazione regionale.

L’accordo conferma quanto sostenuto dalla UIL FPL secondo cui l’Azienda, con il proprio bilancio poteva incrementare i fondi.

Un accordo più che soddisfacente anche perché consentirà di garantire sia i nuovi incarichi di funzione e soprattutto di poter prevedere i DEP( ex progressione orizzontale) per l’anno 2024.

Sarà erogata al personale del Pronto Soccorso la differenza dell’indennità fino al tetto massimo con arretrati 2022 e primo semestre 2023.

Con DGR del 5/04/2024 la Regione ha erogato altri fondi al San Carlo per questa indennità.

Appena saranno nella disponibilità dell’Azienda chiederemo un incontro per estendere ad altri servizi attinenti al PS tali risorse.

Sono stati approvati definitivamente i regolamenti sull’orario di lavoro e sugli incarichi Extra professionali del Comparto e della Dirigenza.

La Uil Fpl ha chiesto l’adeguamento del congedo parentale e l’Azienda addirittura applicherà solo per il 2024 due mesi di congedo al 100 per cento dello stipendio con aggiornamento sul portale aziendale.

Inoltre la scrivente ha chiesto l’applicazione dell’istituto della progressione verticale per il personale amministrativo.

L’Azienda ha assicurato che a breve, sarà fatto un aggiornamento al piano triennale dei fabbisogni e nel quale riserverà una quota per le Progressioni tra le aree per dare una risposta anche a questo personale.

La UIL FPL infine ha chiesto che nel bando per la trasposizione degli incarichi venga chiarita la fascia media ed elevata a cui ogni incaricato potrà partecipare così come è stato fatto in Asp.

Pertanto ogni ex coordinatore o ex posizione organizzativa potrà formulare domanda in una sede che rientri nel “range” della pesatura economica nella quale è attualmente collocato l’incarico di provenienza elevato/media/base.

L’Azienda ha inoltre garantito che con il nuovo progetto previsto per Pescopagano (PZ) potenzierà il personale.

La scrivente O.S. vigilerà sempre sul rispetto degli accordi a tutela dei lavoratori dell’AOR San Carlo”.