Potenza: al via la bitumazione di Via Pienza. Ecco le modifiche alla circolazione

Nelle giornate di Venerdì 12, Lunedì 15 e Martedì 16 Aprile 2024, dalle ore 7:30 alle ore 20:00, per consentire le operazioni di fresatura e bitumazione di via Pienza sono state stabilite delle modifiche alla circolazione.

Il Comune di Potenza avverte la cittadinanza:

“É stato disposto il divieto di sosta con rimozione dei veicoli (0-24), in via Maratea, lato sinistro direzione piazza Bologna, tra l’intersezione via Pienza – via Torino, oltre a tutta la zona interessata dall’intervento.

I cittadini sono invitati a porre attenzione e rispettare la segnaletica che sarà apposta nell’area dei lavori e nelle zone adiacenti”.