Parco Nazionale dell’Appennino Lucano: nominato il commissario. I dettagli

L’avvocato Antonio Tisci è stato nominato commissario ad acta dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese.

Il decreto di nomina firmato dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, segue la revoca dell’incarico, da parte dello stesso Ministro, firmata nei giorni scorsi nei confronti del presidente Giuseppe Priore.

La nomina di Tisci, ex direttore generale dell’Agenzia Regionale Per l’Ambiente di Basilicata riguarda “l’adozione di alcuni atti – si legge nel decreto – e avrà durata di sei mesi e comunque non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente”.

Nel testo, il Ministro fa presente inoltre che:

“i provvedimenti adottati e di conseguenza l’attività amministrativa e gestionale posta in essere da Priore nel periodo dall’11.10.2021 sino al 22.02.2022 non è sorretta dai presupposti di legittimità in ragione della contestuale scadenza dell’incarico di Commissario Straordinario, in quanto non prorogato da questo Ministero”.

Inoltre è stata rilevata:

“nello stesso periodo la non conformità a legge dell’operato del Commissario Straordinario, Giuseppe Priore, posto che gli atti da quest’ultimo adottati devono ritenersi non già semplicemente viziati, bensì radicalmente nulli, in quanto adottati da un organo straordinario non più in carica, quindi con difetto assoluto di attribuzione”.a

