Potenza: tenta furto nell’abitazione di una ultranovantenne! Intervenuta la Polizia

La Polizia di Stato nell’ambito di una articolata attività d’indagine ha individuato i presunti autori di episodi di truffe, consumate a Potenza in danno di persone anziane.

Nello specifico, nel corso della scorsa settimana, personale della Squadra Mobile di Potenza, su disposizione della Procura del capoluogo potentino, ha tratto in arresto due soggetti originari di Napoli, che truffavano le vittime con l’utilizzo della tecnica del “falso avvocato/falso incidente stradale”.

Inoltre, lo scorso 15 settembre, è strato tratto in arresto un trentaduenne, di origini campane, mentre tentava un furto nell’abitazione di una ultranovantenne di Potenza.

L’uomo è stato individuato dagli operatori della Squadra Mobile intervenuti nel quartiere di residenza della vittima a seguito di numerose segnalazioni pervenute al 113.

Il modus operandi dei truffatori è stato illustrato in data odierna nel corso di una conferenza stampa tenuta dal Procuratore della Repubblica Francesco Curcio e dal Questore di Potenza Giuseppe Ferrari unitamente ai Sostituti Procuratori titolari delle indagini e del Dirigente della Squadra Mobile e del Funzionario Portavoce della Questura.

Il Questore Ferrari ha sottolineato l’impegno quotidiano della Polizia di Stato nel contrasto di tale fenomeno ancor più grave perché colpisce vittime vulnerabili inducendole in uno stato di agitazione per il timore che una persona a loro cara possa essere in pericolo.

Ha proseguito sottolineando l’importanza della collaborazione dei cittadini invitandoli ad avere fiducia nelle Forze di polizia segnalando tempestivamente qualsiasi atteggiamento sospetto e denunciando situazioni di pericolo.

Di seguito alcuni consigli utili della Polizia di Stato per non cadere vittima di truffa o raggiro:

Non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un’uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità.

Verificate sempre con una telefonata da quale servizio sono stati mandati gli operai che bussano alla vostra porta e per quali motivi.

Se non ricevete rassicurazioni non aprite per nessun motivo.

Ricordate che nessun Ente manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente.

Per qualunque problema e per chiarivi qualsiasi dubbio non esitate a chiamare il 113 o il numero unico di emergenza 112 e richiedere l’intervento di una pattuglia.

Quando fate operazioni di prelievo o versamento in banca o in un ufficio postale, possibilmente fatevi accompagnare, soprattutto nei giorni in cui vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze generalizzate.

Non fermatevi mai per strada per dare ascolto a chi vi offre facili guadagni o a chi vi chiede di poter controllare i vostri soldi o il vostro libretto della pensione anche se chi vi ferma e vi vuole parlare è una persona distinta e dai modi affabili.

Fate attenzione a improvvise manifestazioni di affetto da parte di estranei, siano essi uomini o giovani donne che cercano di abbracciarvi. L’intento è di derubarvi di quanto avete indosso.

Se avete il dubbio di essere osservati fermatevi all’interno della banca o dell’ufficio postale e parlatene con gli impiegati o con chi effettua il servizio di vigilanza. Se questo dubbio vi assale per strada entrate in un negozio in alternativa cercate un poliziotto o una compagnia sicura.

Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o dall’ufficio postale, con i soldi in tasca, non fermatevi con sconosciuti e non fatevi distrarre. Ricordatevi che nessun cassiere di banca o di ufficio postale vi insegue per strada per rilevare un errore nel conteggio del denaro che vi ha consegnato.

Quando utilizzate il bancomat, fatelo con prudenza: evitate di operare se vi sentite osservati.

Consigli per i figli, nipoti e parenti stretti:

Non lasciate soli i vostri anziani.

Anche se non abitate con loro fatevi sentire spesso e interessatevi ai loro problemi quotidiani.

Ricordategli sempre di adottare tutte le cautele necessarie nei contatti con gli sconosciuti.

Se hanno il minimo dubbio fategli capire che è importante chiedere aiuto a voi, ad un vicino di casa oppure contattare il 113 o il numero unico di emergenza 112.

Ricordate che, anche se non ve lo chiedono, gli anziani hanno bisogno di voi.

Consigli per i vicini di casa:

Se nel vostro palazzo abitano anziani soli, scambiate ogni tanto con loro quattro chiacchiere. La vostra cordialità li farà sentire meno soli.

Esortateli a contattarvi per chiarire ogni dubbio se alla loro porta bussano degli sconosciuti. La vostra presenza li renderà più sicuri.

Segnalate al 113 o al numero unico di emergenza 112 ogni circostanza anomala o sospetta che coinvolga l’anziano vostro vicino di casa.

Consigli per gli impiegati di banca o di uffici postali

Quando allo sportello si presenta un anziano e fa una richiesta anomala o spropositata di denaro contante, perdete un minuto a parlare con lui.

Basta poco per evitare un dramma.

Spiegategli che all’esterno di banche ed uffici postali nessun impiegato effettua controlli. Per ogni minimo dubbio esortateli a contattarvi.a

