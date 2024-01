Parlare in pubblico: a Satriano di Lucania un’imperdibile iniziativa formativa gratuita! I dettagli

Continua il cartellone autunno 2023/24 di “SATRIANO 52 EVENTI”.

Venerdì 19 Gennaio a Palazzo Abbamonte un’iniziativa formativa da non perdere, aperta a tutta la comunità.

Con Antonella Iallorenzi, i partecipanti potranno scoprire come correggere e migliorare le proprie capacità espressive e come acquisire tecniche dell’uso della voce per una comunicazione migliore in grado di attirare attenzione e interesse di chi ascolta.

L’ingresso è libero.

Ecco un riepilogo e a seguire la locandina:

Quando: 19 gennaio

Orario: dalle 18:00 alle 20:00

Dove: Palazzo Abbamonte