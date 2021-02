Parte da Potenza e Assisi il “Viaggio” per superare la crisi e creare occupazione! Ecco i dettagli

Parte da Assisi e Potenza il ‘Viaggio sapienziale‘ per superare la crisi e creare occupazione puntando sulla sacralità della vita.

Tomangelo Cappelli, coordinatore regionale del programma regionale “Il cantico delle creature e Mens sana in corpore sano”, fa sapere che:

“Si è tenuto stamane un incontro da remoto che ha visto protagonisti Assisi e Potenza con l’obiettivo di rinsaldare i legami tra l’Umbria e la Basilicata, investendo nel rilancio strategico del turismo emozionale con il ‘Viaggio sapienziale‘, capace di regalare la consapevolezza del sapore per superare la grave crisi in atto e puntare sulla crescita economica e sull’occupazione, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale, con lo scambio di buone pratiche e di proposte condivise.

L’iniziativa rientra nell’ambito della delibera di giunta numero 96 del 10 Marzo 2020, con cui il Comune di Potenza ha aderito al programma umanitario per rafforzare la centralità regionale di Potenza e valorizzare il suo ruolo di capoluogo di regione, promuovendo il patrimonio culturale, con itinerari turistici per creare nuove opportunità occupazionali nei settori del turismo dell’arte, della creatività, dell’enogastronomia e delle tecnologie avanzate.

Il grande disagio che il mondo sta vivendo per la grave crisi sanitaria ed economica dovuta alla pandemia se da un lato genera ansie angosce e paure, dall’altro evidenzia, sempre più, l’esigenza di ritrovare i valori veri e profondi della vita partendo dalla valorizzazione degli affetti familiari e dei principi universali, indispensabili per il raggiungimento del ben/essere e del bene comune.

E queste sono le finalità del Programma di turismo ‘Viaggio al cuore della vita’ che, ispirato ai valori di San Francesco, vuol permettere di ritrovare il significato sacro della vita attraverso la cultura, la natura e l’arte per fare della vita un’opera d’arte attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale”.

Alessandro Galella, assessore al turismo del Comune di Potenza nel salutare i presenti ha rimarcato il forte legame che unisce Potenza ed Assisi e si è detto molto ottimista sulla possibilità di creare nuove opportunità di scambio per rilanciare il turismo, puntando sulla grande ricchezza di arte, cultura e spiritualità che costituiscono un vero tesoro ancora da valorizzare appieno con il coinvolgimento di tutti gli attori del settore turistico, agenzie, guide, associazioni, albergatori e ristoratori.

All’incontro hanno partecipato Francesco Fiorelli, presidente della Pro loco di Assisi e dell’UNPLI Umbria, e Rocco Franciosa, presidente dell’UNPLI Basilicata, che hanno dichiarato la loro disponibilità a sensibilizzare e coinvolgere tutte le pro loco per rinforzare una rete così capillare che già negli anni precedenti è stata determinante per la realizzazione di eventi come il presepe vivente più grande organizzato nei sassi di Matera 10 anni fa ideato da Tomangelo Cappelli e Claudio Nardocci allora presidente dell’UNPLI Italia.

Successivamente è intervenuto Donato Del Corso, direttore generale della Presidenza della giunta e del Dipartimento politiche agricole e forestali della Regione Basilicata che, dopo aver portato i saluti del presidente Bardi, ha sottolineato la piena disponibilità a proseguire nel solco già tracciato anche in considerazione del fatto che si tratta di un programma regionale che partendo da Potenza, capoluogo di regione, potrebbe irradiarsi a tutti i comuni lucani rafforzando i rapporti con Assisi e l’Umbria anche in virtù delle profonde affinità identitarie.

Ha poi preso la parola Giulio Proietti Bocchini, responsabile dell’ufficio turismo, gestione e valorizzazione patrimonio culturale e artistico, Onu Unesco sostegno Nazioni Unite del Comune di Assisi, che ha ricordato come il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ha accolto con grande interesse la proposta di collaborazione con Potenza, e ha evidenziato che, nonostante le gravi difficoltà dovute alla pandemia, è necessario continuare a credere nel turismo investendo in programmi esperienziali ed emozionali che riscuotono sempre più interesse per la capacità di arrivare al cuore delle persone.

Aggiunge Cappelli:

“In mattinata è stato presentato anche un evento che si terrà Sabato 20 Marzo 2021, per festeggiare l’inizio della primavera con una proposta da presentare sul ‘Turismo emozionale’ al G20 che si terrà a Matera nel Giugno prossimo e per promuovere il programma ‘Potenza Città d’Arte&Felicità’, che coinvolgerà operatori di settore, e la presenza di artisti per la valorizzazione di un patrimonio di grande bellezza, capace di ispirare e sedurre il viaggiatore contemporaneo e di trasformare i potentini nei primi turisti della loro città.

Il tentativo è quello di provare a far ripartire l’economia partendo dal turismo e guardando a Potenza e ai potentini.

L’itinerario proposto sarà arricchito di suggestioni con la presenza di musicisti e artisti che riempiranno d’emozione il cuore della città, per fare della vita, attraverso l’arte, la più grande opera d’arte e che avrà il suo momento clou nel teatro Stabile con il quartetto Educo diretto dai maestri Carmine Padula e Eduardo Caiazza, con performance teatrali a cura della Compagnia teatrale HdueTeatrO e con un collegamento dalla Basilica di Assisi, dove si esibirà la Corale papale del Sacro Convento d’Assisi diretta da padre Giuseppe Magrino”.

Hanno partecipato da remoto con grande apporto di suggerimenti e proposte anche Don Cesare della Diocesi di Potenza, Antonio Barbalinardo, presidente della Pro loco di Potenza, Salvatore Pellettieri della Regione Basilicata, Gerardo Cripezzi, presidente della Pro loco di Ripacandida (PZ), Katia Lacerra, presidente della GIAA Basilicata, Leopoldina Ruberti della FIAVET, Tiare’ viaggi, Compagnia teatrale HdueTeatrO, Maria Rosaria Gallo dell’Ufficio turismo del Comune di Potenza.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)