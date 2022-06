Per scoprire le bellezze di Maratea nuove fermate di questi treni veloci! Ecco le ultime notizie

Presentata dall’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, la Trenitalia Summer Experience 2022, la nuova offerta estiva, con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e incentivanti un turismo di qualità, messa a punto dalle società del polo “Passeggeri” del Gruppo FS e al via domenica 12 giugno, in concomitanza proprio con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo.

Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia, ha evidenziato:

“Con l’avvio della Trenitalia Summer Experience 2022 il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del treno anche coniugandolo in maniera efficace con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete finali più amate dai nostri clienti.

Un obiettivo che Trenitalia si pone anche nel suo ruolo di capo del Polo Passeggeri del Gruppo FS.

Insomma, guardiamo all’esperienza di viaggio nella sua interezza per abbinare all’opzione virtuosa e sostenibile del treno altri plus quali la comodità, la convenienza, la capillarità e rispondere così a un aumento di domanda di mobilità estiva che trova una prima benaugurante conferma nelle prenotazioni già registrate per i prossimi mesi”.

AL MARE IN TRENO PER SCOPRIRE LE BELLEZZE DI MARATEA

Nell’estate 2022, sono previsti maggiori collegamenti e fermate anche per i 124 Intercity Giorno e Notte che viaggiano sul territorio nazionale che faranno tappa in oltre 200 località di mare.

Tra queste, Maratea, la località della costa tirrenica lucana ad alta vocazione turistica, che a partire dal 12 giugno avrà nuove fermate degli Intercity Giorno e Notte.

Farà tappa nella stazione del caratteristico borgo marinaro anche il Frecciargento che da Sibari arriva a Bolzano, collegando il mare e la montagna della nostra Penisola.

Confermata anche la fermata del servizio estivo Cedri Line, fino a 14 collegamenti giornalieri per viaggiare da Sapri a Paola, lungo le bellezze del litorale, passando per la perla del Tirreno.

Inoltre, per supportare il turismo locale e una mobilità sempre più sostenibile, un accordo tra Trenitalia e il Consorzio Turistico di Maratea prevede, a partire dal 1 luglio e fino ad ottobre, promozioni e agevolazioni per i viaggiatori Trenitalia che pernotteranno in uno degli hotel e strutture aderenti al Consorzio, con variazioni delle tariffe in base alla categoria ed alla stagionalità.a

