Potenza, un premio per questi studenti: nei loro lavori speranze e prospettive di rinascita per un ritorno alla normalità. I dettagli

Il prossimo lunedì 6 giugno, a partire dalle ore 10.30, l’Ordine degli Psicologi della Basilicata, ospiterà nella sua sede in via della Chimica, 61, a Potenza, la cerimonia di premiazione del Concorso artistico “AlfabetiAMO il Benessere Psicologico”.

L’iniziativa, promossa in occasione della Giornata Nazionale della Psicologia 2021, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, mirava a dar voce agli stati d’animo di alunni e studenti (dai 12 ai 18 anni) che, mediante diverse modalità artistiche e ricreative, avessero la possibilità di esprimere speranze e prospettive di rinascita e di ritorno alla normalità, in un periodo delicato come quello segnato dalla pandemia.

L’idea era riservata a classi, gruppi di studenti della stessa classe, singoli studenti degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Secondarie di secondo grado.

La Commissione di Psicologia Scolastica ha individuato, nella fattispecie, alcune parole per l’alfabeto, vicine alla psiche e alla vita, rievocative del benessere psicologico, che potessero stimolare l’interesse e l’attenzione dei giovani.

I lavori valutati sono 21 (5 di classe, 8 di gruppo, 8 individuali), per un totale di circa 130 partecipanti; i due elaborati artistici scelti (uno per gli Istituti Comprensivi, uno per gli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado) verranno premiati con i seguenti riconoscimenti ex aequo:

un kit sulle emozioni con materiale ludico e psico-educativo di diverso tipo, per gli alunni dell’Istituto Comprensivo;

un tablet, per gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado.

Alla manifestazione prenderanno parte:

i rappresentanti degli Istituti scolastici che hanno aderito al concorso;

la referente della commissione di Psicologia scolastica dell’Ordine lucano, la dott.ssa Carmela Boccomino;

la Presidente, la dott.ssa Luisa Langone;

la dott.ssa Claudia Datena, Dirigente Titolare USR;

la dott.ssa Antonietta Moscato, Referente Regionale Inclusione USR;

il dott. Vincenzo Giuliano, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Regione Basilicata;

la dott.ssa Angela Granata, Presidente Unicef Basilicata.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)