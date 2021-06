Picchia compagna e cognata: lucano finisce ai domiciliari

Domiciliari per un dentista della provincia di Matera.

L’uomo è accusato di aver picchiato la compagna e poi anche la sorella di lei intervenuta per aiutarla.

Sul posto immediato l’intervento dei Carabinieri che lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Incensurato, titolare di uno studio medico nella città dei Sassi, questi viveva con la compagna e la cognata nella vicina Santeramo in Colle (Bari).

Stando alle prime informazioni, in balia dell’alcol avrebbe picchiato la compagna 25enne, colpendola in pieno volto e procurandole lesioni su tutto il viso, per poi scagliarsi contro la sorella della vittima.

Entrambe sono state condotte in ospedale, con prognosi di 30 giorni.

Il Tribunale di Bari ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)