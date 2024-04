Pignola: apre al pubblico l’Ufficio Turistico, centro vitale per coloro che desiderino esplorare le bellezze del paese! I dettagli

L’entusiasmo è palpabile nella comunità di Pignola in vista dell’inaugurazione dell’Ufficio Turistico I.A.T. denominato “Pignola Turistica”.

Un nuovo punto di riferimento per l’informazione e l’accoglienza dei turisti nel territorio pignolese.

L’evento, in programma per Domenica 14 Aprile 2024, alle ore 19:30 presso il suggestivo Palazzo Gaeta, segna l’inizio di una collaborazione fruttuosa tra l’associazione “Young Minds – Events&Co.”, che ne curerà la gestione, e l’Amministrazione Comunale di Pignola.

L’Ufficio Turistico I.A.T. “Pignola Turistica” (Informazione e Accoglienza Turistica) sarà un centro vitale per coloro che desiderino esplorare le bellezze di Pignola e delle sue zone circostanti.

Con il suo ruolo di fornire informazioni accurate e dettagliate sulle attrazioni, gli eventi e le attività locali, l’Ufficio Turistico “Pignola Turistica” mira a promuovere il turismo sostenibile e responsabile nel comune alle porte di Potenza e in tutta la Regione.

La collaborazione tra l’associazione “Young Minds – Events&Co.” e l’Amministrazione Comunale testimonia l’impegno congiunto per il progresso e lo sviluppo della comunità. L’Associazione, con il suo impegno costante nel promuovere la cultura, l’arte e il patrimonio locale, si è unita alla visione dell’amministrazione di confermare Pignola una meta turistica ancora viva ed in fermento sia d’estate che d’inverno.

All’inaugurazione dell’Ufficio Turistico I.A.T. “Pignola Turistica”, è prevista la partecipazione delle autorità politiche, religiose e militari di Pignola, sottolineando l’importanza di questa nuova risorsa per il paese.

Sarà un momento di celebrazione e di prospettive future, in cui i residenti e gli ospiti potranno unirsi per accogliere questa nuova fase di crescita per Pignola.

Il Sindaco, Antonio De Luca, esprime gratitudine per l’impegno dell’Associazione “Young Minds – Events&Co.” per la preziosa collaborazione nell’avviare questo progetto significativo.

Afferma il Sindaco:

“L’Ufficio Turistico I.A.T., denominato “Pignola Turistica” sarà un punto di partenza per nuove opportunità di crescita economica e culturale per la nostra comunità.

Siamo entusiasti di accogliere visitatori da vicino e da lontano, con la promessa di offrire loro un’esperienza indimenticabile a Pignola”.

Il Presidente dell’associazione “Young Minds – Events&Co.”, Danilo Logiodice, afferma ancora una volta l’impegno costante dell’associazione a favore della Comunità:

“Pignola Turistica, non è solo un Ufficio e non dovrà mai esserlo.

Sarà un luogo di aggregazione per grandi e piccoli, per i Pignolesi e per i Turisti.

Un luogo dal quale nasceranno idee e progetti volti alla crescita del territorio.

È il momento di recuperare tutto il tempo perduto“.

Con l’inaugurazione imminente dell’Ufficio Turistico I.A.T., Pignola si prepara a diventare una tappa imprescindibile per i viaggiatori in cerca di autenticità, bellezza, ospitalità e buon cibo.

La partnership tra l’Associazione “Young Minds – Events&Co.” e l’amministrazione comunale rappresenta un esempio luminoso di come il lavoro di squadra possa portare a risultati tangibili e benefici per tutta la comunità.

Ecco la locandina dell’inaugurazione.