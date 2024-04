A Picerno torna Vivicittà, una vera e propria festa dello sport! Ecco come partecipare

Il 14 aprile a Picerno torna Vivicittà, una vera e propria festa dello sport che quest’anno compie quarant’anni, raccoglie camminatori e podisti in una camminata ludico motoria che avrà inizio alle 9:30 in diretta nazionale, con raduno in piazza Plebiscito alle ore 9.

Si tratta di un evento che coinvolge diverse città italiane ed estere, è promosso dalla UISP (Unione Italiana Sport per tutti) a cui è affiliata l’associazione Asd Picerno Run.

spiega il Presidente dell’ASD Picerno Run, Luca Tomasiello:

“È un percorso family ad anello che si snoderà in 5 km con ritorno in piazza, aperto a tutti, non agonistico, è il terzo appuntamento che l’ASD Picerno Run organizza insieme a UISP.

Gli unici appuntamenti in Basilicata saranno a Matera e a Picerno che è stato scelto per il buon operato degli ultimi anni.

Non mancherà l’intrattenimento per i più piccoli con i volti dei personaggi Disney che sfileranno lungo le strade, oltre ad altre attività e degustazioni che renderanno questa giornata davvero speciale”.

Quest’anno il motto di Vivicittà è movimenti sostenibili con l’invito a vivere in modo sostenibile ogni aspetto della vita, dalle attività quotidiane allo sport.

Lo sport continua ad essere protagonista assoluto, abbracciando in un’unica, originale formula tante città e tanti sportivi e professionisti, uniti da un collante solido ed inclusivo capace di aggregare e di farci riappropriare di spazi spesso destinati a tutt’altro.

Ecco i dettagli.