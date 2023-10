PM Gruppo Macchia Potenza – Dinamo Cab Molfetta: ecco come è andata la partita

Esordio amaro per la PM Gruppo Macchia Potenza che alla Caizzo cede per 3-0 contro un’ottima Dinamo Cab Molfetta, tra le favorite per arrivare nelle prime posizioni del girone della Serie C pugliese.

La formazione di coach Marco Orlando deve cedere il passo ma comunque ha fornita a tratti buone indicazioni e al tempo stesso altre indicazioni su dove andare a correggere e gli aspetti da migliorare.

Nel primo set la PM Gruppo Macchia studia l’avversario e riesce a tenere testa all’avversario che rientra in gara e si porta avanti costruendo la vittoria del set, nonostante tanto impegno da parte di capitan Di Camillo e compagne, la Dinamo ha la meglio e chiude sul 17-25.

Nel secondo set stesso copione con le rossoblù che vanno avanti nella prima fase ma Molfetta recupera nuovamente e detta il passo portandosi in vantaggio senza rischiare praticamente nulla.

Nel terzo set la Dinamo Cab fa valere la miglior condizione e costruisce la vittoria con un largo vantaggio nella fase centrale ma è nella parte finale che la PM Gruppo Macchia fa vedere le proprie potenzialità annullando cinque match point al Molfetta cedendo sul definitivo 16-25 che regala la vittoria alle pugliesi.

Settimana prossima secondo turno di campionato e prima trasferta per la PM Gruppo Macchia che sarà impegnata sabato 21 ottobre a Bari in casa della Volley’s Eagles.a

